Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- Capítulo 64 (“Justo por pecadores”)

“JUSTOS POR PECADORES”

Han resistido estoicamente un largo confinamiento domiciliario, apurando en vaso de tubo las distintas fases, deseosos de abrir sus negocios, en el marco de esa mal llamada ‘Nueva normalidad’.

Acondicionaron sus establecimientos a conciencia, en aras de la seguridad, instalando mamparas, dispensadores de gel hidroalcohólico, limitando el aforo, manteniendo la distancia, limpiando y desinfectando, se han dejado la piel literalmente, cumpliendo a rajatabla las caprichosas normas, con resignación, temerosos de las nuevas que decidieran sacar de la chistera nuestros gobernantes en un alarde de genialidad, mientras la caja registradora abría la boca arrojando pingües beneficios y los políticos discutían sobre la conveniencia del confinamiento perimetral que derivó finalmente en un toque de queda, que también enfrentaron con valentía, a pesar de las cuantiosas pérdidas, siempre atentos y diligentes se reinventaron por enésima vez. Y de nuevo, la hostelería se encuentra al borde del abismo, tras la estocada mortal en forma de decreto publicado por la Junta de Castilla y León, afrontan con desesperación y abulia el cierre de sus negocios, con suerte ¿durante 15 días? Los más afortunados bajarán la persiana de forma temporal, el resto lo hará para siempre.

No, los hosteleros no son culpables del incremento de casos por coronavirus. Sus locales no son el foco de contagio, a pesar de ser señalados y castigados duramente con esta medida.

Tal vez, solo tal vez habría que observar la desidia, la conducta insensata, la dejadez de aquellos individuos que todavía se niegan a cumplir las normas. Tal vez, solo tal vez el foco de estos contagios, que se han multiplicado exponencialmente, se encuentre fuera de sus establecimientos, en aquellos que ajenos a la pandemia siguen celebrando reuniones y fiestas en sus domicilios, retando al coronavirus en esa suerte de ruleta rusa, creyéndose inmortales cual dioses de la antigua Grecia, y no me refiero únicamente a los adolescentes o a los universitarios, también los hay que peinan canas.

Observemos a esas hordas de bárbaros dirigidas por un imitador de Atila que claman libertad (como si estuvieran oprimidos) destruyendo el mobiliario urbano y no acatan más normas que las suyas, amparados en un estado de derecho.

¿De veras son los hosteleros los culpables? Esa es la solución más fácil, terminar culpando a la hostelería de todos los males que nos aquejan, pero es una falacia. Los hosteleros han procedido de forma impecable desde el inicio de la pandemia cumpliendo cada una de las indicaciones, sencillamente porque en ello se jugaban el pan.

Tal vez, solo tal vez asistimos al esperpento que ya describiera un visionario Valle-Inclán, en sus ‘Luces de Bohemia’. Infortunadamente, además del coronavirus la estulticia, el aborregamiento y la sinrazón, son el caldo de cultivo de esta pandemia.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.