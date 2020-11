Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- Capítulo 67 (“Esparta")

“ESPARTA”

Esparta a diferencia de Atenas no se regía por un sistema democrático si no por una oligarquía, el gobierno de una élite de guerreros. El ejército desempeñaba en Esparta un papel determinante. Esparta practicaba una rígida eugenesia destinada a conseguir ciudadanos sanos y fuertes preparados para combatir; por lo que los recién nacidos eran meticulosamente examinados por un consejo de ancianos que decidía que aquellos más débiles o enfermizos debían morir, por considerarse improductivos. Entonces eran inmediatamente arrojados desde la cima del Monte Taigeto. A los 7 años eran apartados de sus padres y pasaban a depender del estado. Estos niños se convertirían en los guerreros más crueles y despiadados; no en vano crecían sin el amor de su madre y la protección familiar.

Aprendían a leer y escribir, pero se desenvolvían con dificultad porque se les entrenaba únicamente para luchar.

Como pueden comprobar ustedes la peregrina idea de la ministra Celáa de “que los niños no pertenecen a sus padres" ya se asociaba a regímenes oligárquicos, totalitarios, como en Esparta, la antigua URSS, Cuba, Corea del Norte y otros semejantes. Pero no se asusten, la ministra Celáa, no pretende enviar a nuestros niños a la guerra. Con este proyecto de ley, que se saca de la chistera, sin el consenso de los demás grupos políticos, pretende privar a los niños de un derecho fundamental, como es el de la educación, formando así un ejército de analfabetos funcionales. Escribirán con flagrantes faltas de ortografía, ni siquiera serán capaces de interpretar lo que leen, no sabrán quién es Miguel de Unamuno o se inventarán una historia paralela, narrada a su manera para criminalizar el Día de la Hispanidad y presentarnos a Cristóbal Colón como un genocida, esclavista y a Fray Junípero Serra como un tirano.

Ni religión, ni ética una formación exenta de valores y principios, por el contrario, se les asesorará cumplidamente en materia de educación sexual.

En lugar de hacer una defensa a ultranza del castellano, intentan denodadamente eliminarlo como lengua vehicular, mientras lo machacan con esa suerte de lenguaje inclusivo, creyéndose con más autoridad que la RAE para pronunciarse al respecto. Desaparecerán los colegios de educación especial, porque para el gobierno no hay niños con necesidades especiales, quieren abandonarlos en la cima del Monte Taigeto como hacían los espartanos. Esta nueva ley, la LOMLOE sentencia a muerte a los colegios de educación concertada, aunque la mitad de los integrantes del gobierno de Sánchez o sus retoños hayan estudiado en colegios concertados católicos: La Salle, Teresianas, Escolapios, Sagrado Corazón, Colegio Bienaventurada Virgen María- Irlandesas… Teniendo esto en cuenta, parece ser que nos enfrentamos a un grave problema de incongruencia cognitiva. No se valora el sacrificio, ni el esfuerzo por eso nuestros alumnos conseguirán el título de bachillerato en una tómbola, con materias pendientes; por consiguiente, el papel del docente queda completamente anulado, sin embargo no oiremos hablar de fracaso escolar.

Llegados a este punto, permítanme que recupere a Valle-Inclán que ya se manifestaba entonces con conocimiento de causa: “España es una deformación grotesca de la civilización europea. En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. En España no se premia el talento".

Pues bien, El Esperpento, nos acaba de estallar en la cara.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

