Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- Capítulo 92 (“Me apunto a Religión")

“ME APUNTO A RELIGIÓN”

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado durante el mes de junio la campaña ‘Me Apunto a Religión’, a través de las redes sociales y la prensa online de ámbito nacional con la que la Conferencia Episcopal Española desea invitar a todas las familias y al alumnado a matricularse en la asignatura de Religión Católica para el curso 2021-2022.

Pero, ¿Por qué estudiar Religión? Podría daros una lista interminable de razones. La asignatura de Religión tiene por objeto profundizar en la figura de Jesucristo, sin duda la más fascinante y controvertida de todos los tiempos, ahondando en su relación de salvación y amor con el hombre a lo largo de la historia.

Es innegable la enorme importancia que la doctrina social de la Iglesia concede a la persona y a su dignidad como fuente de los derechos del hombre. La vida humana es Sagrada y cada persona tiene un valor inestimable. Esta asignatura potencia, además la libertad del alumno, porque libertad implica posibilidad de elegir y no se puede elegir desde la ignorancia, la falta de respeto o el desconocimiento. La fe es el origen de muchas expresiones de la cultura europea, por lo tanto no podemos entender la pintura, la música, la escultura, la filosofía, la arquitectura, el folclore, las tradiciones, la historia en general si no conocemos la Religión Católica en profundidad.

Ni qué decir tiene que las bases de la ética son religiosas y una educación integral debe incluir necesariamente esta dimensión moral.

La Religión transmite valores y principios de los que tan necesitados estamos, ayuda a la convivencia, respetando las diferentes culturas y religiones procurando la tolerancia, el respeto y la igualdad primando el mandamiento del amor. ¿Necesitas más razones para estudiar Religión? No lo dudes, el próximo curso, apúntate a Religión.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

