Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“A cada ley, pata de buey")

“A CADA LEY, PATA DE BUEY”

Que ni pintada, la frase me viene que ni pintada, no sólo por su significado que también, ya que a “Buen entendedor…" si no porque la protagonista de esta historia no es otra que Carmina, una simpática ternera asturiana que en contra de su voluntad ha saltado a la fama, eso sí, por méritos propios. Y es que los problemas de Carmina no han hecho más que empezar. Sus desagradables bramidos molestaban al parecer, a sus vecinos hasta tal punto que uno de ellos decidió denunciar a su propietaria. Prefiero, no obstante, ahorrarme los calificativos hacia el denunciante, es más desconozco la razón por la que no se acusó directamente a la pobre Carmina, tal vez el animal no tuviera la edad penal requerida o su condición de vaca “Per se” le impidiera ser imputable.

El hecho es que la Policía Municipal cumpliendo escrupulosamente con su deber, se persona en la morada de Carmina comprobando que los mugidos de nuestra amiga exceden el límite de decibelios permitidos. Imagínense ustedes el papelón de los agentes.

En resumidas cuentas, el peso de la ley cae sobre Carmina, mejor dicho sobre su dueña, que código en mano, es condenada a pagar una multa de 300€ por perturbar la paz de los lugareños, ante la estupefacción de propios y extraños.

Déjenme decirles que echo en falta la intervención del Partido Animalista que no se ha pronunciado hasta la fecha, abogando por los derechos de nuestra dulce Carmina. Moraleja: “La Ley es igual para todos” también para Carmina que ajena a los decibelios y a la multa de 300€ continúa pastando los verdes prados de Villar, en Siero.

Francamente llegados a este punto, no descarto que a Carmina, más adelante se le termine aplicando la “Ley de Vagos y Maleantes”.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

