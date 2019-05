Coalición por El Bierzo propone la construcción de una ronda sur para descongestionar el tráfico en Ponferrada

Coalición por el Bierzo presentó este lunes el proyecto urbanístico estrella de su programa electoral para Ponferrada y cuya ejecución será una de las prioridades políticas de la formación bercianista en el caso de lograr el mandato de los ponferradinos en la próxima cita electoral del 26 de mayo.

Se trata de la llamada Variante o Ronda Sur de la ciudad, un vial de unos tres kilómetros de longitud que conectará la zona del Auditorio con el barrio de San Andrés y que también contempla la construcción de un puente sobre el río Boeza.

En la presentación, que tuvo lugar en la pasarela peatonal del Pajariel, en el barrio de la Estación, participaron el candidato a la Alcaldía de Ponferrada, Pedro Muñoz, así como los números dos y tres de la lista de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso y Jesús López, quien, en su condición de representante vecinal del barrio de la Estación, fue el encargado de hacer la presentación de esta iniciativa, que, según explicó, ya estaba inicialmente contemplada en el Plan Urbanístico de Ponferrada, pero que no llegó a desarrollarse, por lo que ha llegado el momento de ponerla en marcha, ligada a la revisión del Plan vigente, que es preceptiva, toda vez que ya han transcurrido más de 10 años desde su aprobación.

“Yo personalmente llevo trabajando muchos años en este proyecto. Llevo mucho tiempo exigiendo este proyecto a las distintas corporaciones y desgraciadamente no he tenido respuestas hasta que por fin he encontrado el apoyo necesario en Coalición por El Bierzo”, manifestó Jesús López, para quien esta actuación “descongestionaría el tráfico de toda la ciudad: el barrio de la Estación, la avenida de Portugal y la avenida del Castillo, en definitiva, toda la ciudad”.

Jesús López también reconoció que se trata de un proyecto costoso y habló de la necesidad de negociar con la Junta de Castilla y León la financiación, en al menos un 80% del coste total del mismo.