Ciudadanos hace responsable a la alcaldesa de Ponferrada de que puedan ejecutarse las obras de remanentes

El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Ponferrada hace responsable a la alcaldesa y al equipo de Gobierno de cualquier retraso que pueda provocar la imposibilidad de ejecución de las obras incluidas en la partida de remanentes que en el Pleno de ayer presentó Cs y el resto de la oposición. La regidora “está en su deber de atender cuanto antes las peticiones” de la mayoría de los concejales de la Corporación, que representan a la mayoría de los ciudadanos de Ponferrada, ha advertido la portavoz de la formación naranja, Rosa Luna. La alcaldesa “es la responsable de que ese dinero no se pierda” y de que los informes técnicos se recaben a la mayor brevedad, mientras que la falta de tiempo que alude no concuerda con su ausencia, informada ayer por escrito después del Pleno, de su periodo vacacional del 29 de septiembre al 9 de octubre, ha apuntado la portavoz naranja.

Por ello, desde Ciudadanos “le pedimos que no deje perder esta oportunidad para los vecinos, ya que nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y ahora es usted la que debe ponerse a trabajar”, ha argumentado la concejal de la formación liberal. En caso contrario, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, “será la responsable de que no se invierta ni un solo euro en el municipio” por no haber sabido presentar a tiempo los presupuestos y por no haber sabido dialogar estando, como está, en minoría.

El acuerdo alcanzado por Ciudadanos y el resto de la oposición (PSOE, USE, PeC y PRB) para presentar una enmienda conjunta para la inversión de los 3.065.000 euros de remanentes ha demostrado que en este Ayuntamiento “sí se puede dialogar y sí se puede negociar”, ha explicado Luna, que ha añadido que “grupos políticos con diferencias ideológicas irreconciliables se han sentado a negociar un texto común, una batería de propuestas que benefician a Ponferrada, a sus barrios y a las pedanías y que recogen las necesidades más urgentes”. La portavoz ha querido dejar claro que esta enmienda “sólo es un punto de partida” para las reclamaciones que Ciudadanos viene haciendo sobre las muchas necesidades que tienen barrios y pueblos del municipio y que también requieren actuaciones inmediatas.

Luna ha señalado que desde Cs se ha intentado en otras ocasiones llegar a acuerdos con el resto de partidos de la Corporación, pero las diferencias han impedido hasta ahora que el consenso mayoritario haya permitido dar a esta legislatura un carácter distinto en este mandato. La propuesta para el destino de los tres millones de remanentes del equipo de Gobierno fue “un presupuesto encubierto, con obras nada urgentes, pero muy electoralistas”. Sin embargo, desde Ciudadanos “no estamos dispuestos a dejar de trabajar ni un sólo segundo por este municipio” se acerquen o no las elecciones, ese ha sido nuestro encargo y durará hasta que se celebren los comicios, ni un minuto antes, tal y como ha manifestado Luna.

La portavoz ha recordado además que, pese a la pataleta del Pleno de ayer, la alcaldesa“debió asumir nuestra enmienda porque no le queda más remedio, porque 16 son más que 9; esa es la verdadera democracia”. En todo caso, ha invitado a la regidora a tomar las medidas que considere convenientes si considera que esta enmienda no está dentro de la legalidad.

Mientras tanto, ha asegurado Luna, en Ciudadanos seguiremos trabajando para intentar aprovechar estos meses en beneficio de los vecinos y preparando una propuesta ganadora para 2019, porque Ponferrada, desde luego, se merece una nueva etapa de buena gestión y de trabajo por el interés de los vecinos.