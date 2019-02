Ciudadanos considera “vergonzoso” que no se invite a la oposición a los actos públicos

El Grupo Municipal Ciudadanos ha mostrado su malestar ante la falta de invitación a los concejales de la oposición por parte de Alcaldía en los actos públicos o visitas oficiales en los que participa el Ayuntamiento de Ponferrada.

La portavoz de Cs en el Consistorio, Rosa Luna, ha calificado de “vergonzoso” que los grupos políticos que no forman parte del equipo de gobierno tengan que enterarse tan sólo unos días antes de las visitas oficiales y actos públicos por los medios de comunicación en la mayor parte de las ocasiones, ya que Alcaldía no muestra en la agenda de la web municipal nada más que las convocatorias del día y no las de jornadas posteriores.

“Los concejales estamos al servicio de los ciudadanos y para defender sus intereses y esta representación pública debe hacerse con orden, dignidad y con un derecho legítimo al ser concejales todos de un mismo Ayuntamiento, independientemente de que tenga posición de gobierno o de oposición”, ha manifestado la portavoz de la formación naranja.

Entre las últimas convocatorias de las que el Gabinete de Alcaldía no ha remitido invitación a la oposición, destacan la visita institucional que hoy ha realizado el nuevo comisario jefe provincial de León, Miguel Ángel del Riego, o la reciente firma del protocolo de la Consejería de Turismo con la Asociación World Monuments Fund España y la Diócesis de Astorga en Peñalba.

Cabe destacar que la primera de las visitas oficiales también se programó para el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, en el que Luna es consejera portavoz de Cs, y tampoco desde esta institución se ha dado cuenta de la visita ni invitado a la oposición.

Por estos motivos, Luna ha pedido al equipo de gobierno de Ponferrada que se regularicen los protocolos de asistencia a los actos públicos y visitas oficiales del Ayuntamiento de Ponferrada para garantizar el derecho que tienen todos los concejales voluntariamente de asistir a los mismos y que, de esta forma, todos los ediles tengan sitio en dichos actos y no sean así “elegidos sólo a conveniencia del Gabinete de la Alcaldía o del PP”.

La también portavoz de Cs en el Consejo Comarcal reclama por estos mismos motivos al Gabinete de Presidencia de esta institución berciana que establezca por su parte la misma regularización de protocolos de comunicación de asistencia a este tipo de actos para garantizar la asistencia de todos los consejeros independientemente del partido político del que forman parte y a través del cual representan a todos los ciudadanos del Bierzo.