Castilla y León responde al fallo del Supremo adelantando a las 20:00 el cierre de la actividad no esencial

Castilla y León acata la decisión del Tribunal Supremo. Y fija, de nuevo, el toque de queda entre las 10 de la noche y las seis de la mañana.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno reunido de urgencia tras conocerse el fallo judicial ha dado luz verde a un nuevo horario de apertura que afectará a la actividad económica no esencial. Según ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a partir de las 20:00 horas "no podrá abrir ningún establecimiento que no sea considerado esencial".