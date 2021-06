El caso del ‘cuaderno azul’ queda archivado

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha decidido archivar el caso del ‘cuaderno azul’ que según la versión del alcalde de la capital berciana, el socialista Olegario Ramón, se encontró en su despacho y que posteriormente entregó a la fiscalía. En él aparecían apuntes de posibles ‘enchufes’ en la contratación de personal en el Consistorio municipal.

Tras esto el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que el alcalde “debe disculparse por las insinuaciones hechas y las mentiras encubiertas que contenía su denuncia, que ahora se ponen de manifiesto fuera de las instancias políticas”.

“Se ha jugado con el honor y la presunción de inocencia de muchas personas. Siendo grave para quienes han ocupado puestos políticos previamente en el ayuntamiento de Ponferrada, nos parece más reprobable aún para los empleados públicos que ocupan limpiamente sus plazas”.

Remarca el popular que “en lugar de pedir disculpas insiste en el mantra de las redes clientelares que no consigue probar”. “La acusación sin pruebas es políticamente imperdonable. Un alcalde que se ha caracterizado por conculcar derechos fundamentales de la oposición y por buscar plazas de connivencia política es puesto en su sitio por la decisión del archivo por la Fiscalía. Pero, mientras tanto, por el camino, ha generado un clima de desconfianza que perjudica notablemente el trabajo interno de los empleados públicos y la forma en la que los ciudadanos perciben la función pública”.

“Mientras se distrae y trata de distraer con estas cuestiones ni se centra en lo importante para la ciudad, ni trabaja en los proyectos que debería estar reivindicando para que deje de sangrar económicamente a los habitantes del municipio, ni deja trabajar a la Justicia. Claro que el respaldo socialista a los indultos de los condenados catalanes por delitos contra la Constitución, con el silencio cómplice de este alcalde, ponen de relieve el respeto que le merece la labor judicial en España”.

Por último, Morala remarca que el alcalde “ha creado un falso relato que ha tratado de lanzar a través de medios de comunicación, incluso nacionales, sin ser consciente de que lejos de manchar solo el nombre de anteriores adversarios políticos, ensuciaba el de los procesos selectivos, el del ayuntamiento y también el de muchos empleados públicos, por lo que tiene que pedir disculpas”. “Por el ridículo que ha hecho, ya si eso que lo junte con otros muchos ridículos en lo que va de mandato, como cada vez que calla y otorga con sus jefes políticos sin reivindicar para la ciudad. Una vez más, un revolcón de las instancias judiciales. Como va perdiendo la cuenta, le recordamos que además de la prescripción, no se acredita infracción alguna, pero son tantos los interrogantes sobre el sorprendente hallazgo, que sus predecesores no vieron, que deja totalmente claro que el relato estaba trucado desde el principio. Una vez más, no cuela, señor alcalde”.

