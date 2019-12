El Campus de Ponferrada organiza una jornada sobre como mitigar el cambio climático en los montes

Con motivo de la Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) que se celebra en Madrid esta semana, la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal ha organizado en el Campus de Ponferrada este miércoles 11 de diciembre, de 19:00 a 21:00 la Jornada de Divulgación “La mitigación del cambio climático: una oportunidad para nuestros montes”. La Jornada se celebrará en el Salón de Actos de la 6a planta (Edificio principal del Campus de Ponferrada), es gratuita y está abierta al público en general.

En la jornada se contará con la contribución excepcional de Michael J. Falkowski, científico del Programa de Ecología Terrestre de la NASA, que trabaja en el programa de seguimiento de las funciones de los bosques relacionadas con la mitigación del cambio climático, empleando sensores remotos como GEDI (LiDAR desde satélite) o ICEsat2. Además, entre sus responsabilidades está la implementación del programa ABoVE (the Arctic Boreal Vulnerability Experiment), sobre la vulnerabilidad del Ártico. Explicará las diferentes herramientas de las que se dispone a nivel global para cuantificar el rol de los bosques en el balance de Carbono y cómo se puede hacer un seguimiento de su papel como sumideros y cómo almacenes de Carbono. La conexión con la NASA se realizará de forma on-line. Más información en: https://science.nasa.gov/about-us/staff-bios/mike-falkowski

El programa de la Jornada es el siguiente:

19:00-19:05: Presentación y Bienvenida

19:05-19:25. “La gestión forestal: una oportunidad para la economía neutra en carbono”. Flor Álvarez Taboada. Dra. Ingeniera de Montes. Subdirectora de la EIAF-Ponferrada

19:25-19:50. “Los incendios que vienen”. Fernando Castedo Dorado. Dr. Ingeniero de Montes. Profesor del “Master de Gestión Integral de Incendios Forestales” de la ULE.

19:50-20:15. “Distribución de especies y cambio climático”. Jorge Tizado Morales. Dr. en Ciencias Biológicas. Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de ULE.

20:15- 20:45. “Presente y futuro de la NASA para determinar el balance de Carbono de los bosques desde el espacio"/ “The Current and Future Vision for NASA research on Forest Carbon Balance From Space”. Michael J. Falkowski. NASA Program Scientist, Terrestrial Ecology Program. Earth Science Division. NASA Headquarters. Washington DF (USA)

20:45- 21:00. Mesa redonda con los ponentes