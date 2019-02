Bolo: “Me voy frustado”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado frustado tras la derrota de su equipo 1-0 en el campo del San Sebastián de los Reyes. Ha reconocido el vasco que su equipo ha pagado caro los errores cometidos. En especial, el fallo defensivo del minuto 44, que provocó el tanto de Carlitos para los madrileños: "Me voy frustrado. Después de hacer un gran primer tiempo, que en el minuto 45 llegue el gol de un despeje de ellos es frustrante. Los pequeños detalles son los que determinan el marcador. Hemos jugado un buen partido, pero en detalles muy importantes no lo hemos hecho bien. Creo que el equipo no mereció perder, pero el Sanse aprovechó uno de los pocos errores que tuvimos".