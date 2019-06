Bolo: "Tenemos que dar otro paso adelante. Todavía no hemos hecho nada"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo antes el partido de este sábado en El Toralín, a las 20:30 horas y correspondiente al partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda A.

Los bercianos traen de la vuelta un resultado de 1-2, pero los blanquiazules nos se fían del rival. "Este sábado tenemos que dar otro paso adelante. Todavía no hemos hecho nada. Queda un partido importantísimo y después aún faltaría otra eliminatoria. En un playoff, si te duermes, corres el riesgo de quedarte fuera. Vamos a intentar hacer lo mismo que allí: tener el balón, presionar cuando lo perdamos y llegar al área para tener ocasiones de gol. Vamos a intentar ganar también aquí. Creo que el equipo ahora está muy bien. Me gustaría que el equipo esté como estuvo en Cartagena. En el partido pueden ocurrir muchas cosas y esas cosas no pueden cambiar la forma de jugar y el ánimo del equipo. Ellos tienen jugadores de sobra para suplir las bajas que tienen. Los que no van a jugar son importantes, pero los que van a salir han tenido muchos minutos durante toda la temporada. No son peor equipo por esas bajas. Para nosotros es un orgullo poder representar en el campo a nuestra afición. Habrá momentos difíciles y sabemos que con su ánimo saldremos de ellos".

El encuentro va a ser arbitrado por el balear: Mateo Busquets Crespo.