Bolo: “Sabemos perfectamente que el Almería es un gran equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la trigésima jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules se enfrentarán ante el Almería, este domingo a las 14.00 horas en el estadio El Toralín. El arbitraje correrá a cargo de Iosu Galech Apezteguía del Colegio Navarro.

El míster de los bercianos acumula hasta seis bajas. No podrán estar por lesión Manu Hernando, Ríos Reina, Óscar Sielva, Gaspar Panadero y Curro Sánchez y a ellos se une Sergio Aguza que no podrá jugar por una cláusula en el contrato de cesión. “Cuando falta un jugador sale otro. Seguro que los once que van a jugar harán un buen trabajo para estar cerca de conseguir los tres puntos, que es lo que vamos a buscar. Nuestro trabajo es buscar soluciones a los problemas".

Se ha referido al encuentro de este fin de semana ante el Almería en los siguientes términos. “El equipo está con muchas ganas, pero sabemos perfectamente que enfrente vamos a tener un gran equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Ellos están en un buen momento, ocupando la segunda posición de la clasificación y que aspiran a poder conseguir el ascenso a Primera División”.

Además, espera que no se repitan los errores de la primera vuelta donde los blanquiazules perdieron de forma clara (3-1) en el estadio los Juegos del Mediterráneo. "No sé si fue la peor primera parte, pero sí de las peores, por intensidad, por juego y por no hacer lo que habíamos entrenado, por eso está claro que podemos cogerlo como ejemplo para no repetirlo y evitar cometer los mismos errores".

También se ha referido a la circunstancia de jugar a las 14.00 horas, algo que no es muy habitual para los deportivistas. “El horario es uno más. Hay que cambiar un poco los hábitos, pero estoy seguro de que esta circunstancia no va a influir en el encuentro”.