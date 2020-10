Bolo: “El Sabadell seguro que nos hará un partido complicado”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la décima jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este domingo a las 18.15 horas, en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Sabadell. El arbitraje correrá a cargo de Rafael Sánchez López del colegio murciano.

El míster de los blanquiazules tiene la baja de Moussa Sididé tras dar positivo por Covid-19 esta semana. En el lado positivo están disponibles para entrar en convocatoria Óscar Sielva y Alexandru Pascanu. "Tienen el alta médica y deportiva y han entrenado con normalidad con muy buenas sensaciones, pero en estas próximas horas valoraremos si pueden entrar de cara a este partido o esperamos para no correr riesgos. Es bueno tener a casi todos disponibles, ya veremos lo que decidimos, porque luego tenemos otra semana con dos partidos. Ahora mismo la única baja es Moussa”.

Cabe recordar que el rumano Pascanu, volvió a Ponferrada esta semana después de permanecer en cuarentena 14 días en su país al ser positivo por Covid-19 en la concentración con su selección de cara a los partidos de clasificación para la Eurocopa sub-21. Por su parte, Sielva también se ha perdido los últimos encuentros a causa de una lesión de la que está recuperado.

El vasco no se fía del rival de este fin de semana, el Sabadell. Los catalanes son últimos clasificados, pero vienen de ganar de la jornada entresemana a uno de los equipos que aspira a estar en la zona alta de clasificación como es el Leganés. “Intentamos no mirar la clasificación ni al equipo que está enfrente. El Sabadell seguro que nos hará un partido complicado. Vienen de conseguir buenos resultados al empatar en Zaragoza y ganar al Leganés y no tengo que decirles nada especial a mis jugadores. Además, tenemos el ejemplo de haber perdido en casa ante dos recién ascendidos. Sabemos que en esta categoría todo está muy igualado y que no te puedes relajar en ningún momento. Ellos habrán recuperado la moral después de los últimos resultados y querrán seguir la racha. Tengo claro que nos van a complicar muchísimo la vida y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para ganar”.