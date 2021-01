Bolo: “Para conseguir ganar a un equipo como el Almería hay que hacer las cosas muy bien”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la vigésima jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este domingo a las 20.30 horas en tierras andaluzas, en el estadio Juegos del Mediterráneo, ante el Almería. El arbitraje correrá a cargo de Eduardo Prieto Iglesias del Colegio Navarro.

El míster de los bercianos tiene las bajas de Yac y Ríos Reina por lesión. En el lado positivo han entrenado con normalidad durante la semana los casos de Adri Castellano, Óscar Sielva y Gaspar Panadero que arrastraban problemas físicos. “Hemos hecho una buena semana y hemos ido recuperando a gente. Ríos Reina y Yac son los únicos que no están disponibles”.

“Tenemos muchas ganas de volver a competir y hacer las cosas bien para seguir en la buena dinámica de resultados positivos. Las vacaciones de Navidad eran necesarias ya que todos necesitábamos desconectar después de un año duro. Ellos necesitaban perderme de vista a mí y yo también a ellos. Creo que ha sido muy positivo estar una semana sin vernos, pero ahora hemos vuelto con ilusión y ganas. Todavía queda un largo camino por recorrer y haciendo las cosas como las estamos haciendo, seguro que conseguimos los objetivos. Veo al equipo enchufado y ojalá podamos empezar el 2021 con un buen resultado”.

Se ha referido al partido de este fin de semana ante el Almería en los siguientes términos. “Para conseguir ganar a un equipo como el Almería hay que hacer las cosas muy bien. Sabemos que si lo hacemos, independientemente de quién esté enfrente, vamos a tener posibilidades”.

También ha hablado sobre el no fichaje de Borja Valle por la Deportiva. Finalmente, el jugador berciano se decantó por la oferta de los asturianos del Real Oviedo. "Teníamos la ilusión de que pudiera venir, porque se hizo un esfuerzo grande, con tres años y medio de contrato. Al final no ha podido ser. Había muchas ganas para que Borja pudiera estar en esa plantilla disfrutando del centenario en Ponferrada y en la Ponferradina, pero al final cada uno decide su destino y él ha decidido no estar con nosotros y no disfrutarlo”.

“No sólo intentamos convencer con cuestiones económicas, sino con otras cosas y creo que en el Bierzo tenemos argumentos suficientes y la prueba está en jugadores como Curro, Erik, Adrián, Manu Hernando o Pascanu, que igual tenían ofertas económicas superiores, pero utilizamos nuestras armas para convencerles y otros ya tienen ofertas para venir en enero, veremos qué decisión toman"

En relación a una posible salida del portero Manu García el míster no ve con buenos ojos esta posibilidad. "Le he dado mi parecer al club y el club está de acuerdo y es imposible que Manu salga de la Ponferradina ahora".