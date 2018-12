Bolo: "No creo que haya sido un partido para 3-0, pero el resultado está ahí"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota del equipo 3-0 en el campo Fernando Torres de Fuenlabrada. El equipo berciano se queda ahora en la segunda posición con 33 puntos. El vasco cree que no ha sido el peor encuentro de la temporada: "No creo que haya sido nuestro peor partido. No hemos sufrido hasta el final, con dos acciones a balón parado. No creo que haya sido un partido para 3-0, pero el resultado está ahí. Hay que analizar lo que ha pasado y tirar hacia adelante. Somos dos equipos muy parecidos. La primera parte fue muy igualada y sabíamos que quien hiciera un gol tenía mucho ganado".