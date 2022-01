El autor confeso de la explosión una vivienda en Ponferrada pasará este viernes a disposición judicial

El autor confeso de la explosión registrada en la madrugada de este jueves en una vivienda de dos pisos situada en el número 21 de la calle Alcón de Ponferrada pasará este viernes a disposición judicial.

Según informaron fuentes de subdelegación del Gobierno, el varón podría haber pasado a lo largo de este jueves, pero las diligencias todavía no están completadas, por lo que lo hará a lo largo este viernes. Las mismas fuentes aseguraron que aún no está cerrada la investigación, por lo que todavía no se confirma cuál ha sido la causa del suceso, aunque se baraja el uso de un acelerante como gasolina.

Un hombre hace explotar la vivienda de la que iba a ser desahuciado en la calle Alcón de Ponferrada El suceso ha provocado el colapso de la cubierta y de la fachada de la segunda planta del inmueble Redacción COPE BierzoPonferrada 13 ene 2022 - 09:48

El presunto autor de los hechos, cuyas iniciales son J.C.G., un varón de 36 años con antecedentes policiales y único vecino empadronado en el inmueble, que se presentó tras la explosión en la Comisaría de la Policía Nacional en la capital berciana con varias bolsas de viaje en las que había guardado sus pertenencias y dijo: “La he preparado gorda”, confesando así la autoría de los hechos. De acuerdo con los primeros indicios, el hombre iba a ser desahuciado de la vivienda, de la que era inquilino.

La deflagración provocó el colapso de la cubierta y de la fachada de la segunda planta del inmueble, así como daños materiales en los vehículos aparcados frente al edificio y daños estructurales en las aceras de propiedad pública.

Según explicaron fuentes de los Bomberos de Ponferrada, el suceso se produjo cuando faltaban pocos minutos para las 4 horas de la madrugada de este jueves y la explosión causó un fuego que afectó a la totalidad de la vivienda. Los vecinos de los dos edificios colindantes tuvieron que ser desalojados de sus viviendas durante una hora, ante el riesgo de propagación de las llamas.

Aunque finalmente no hubo que lamentar daños personales, el incidente también dejó en estado de siniestro total dos vehículos estacionados frente al inmueble, que resultaron afectados por la caída de cascotes. Otros dos coches resultaron afectados con daños leves por el mismo motivo. Hasta el lugar de los hechos acudieron cinco efectivos de los Bomberos, con una autobomba y el camión autoescala.

En el lugar de los hechos, continúan las labores de desescombro y retirada de ruina, así como la investigación que está dirigida por un equipo especializado de la Policía Científica, que tratará de esclarecer las circunstancias del suceso.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, avanzó este jueves que el Consistorio se personará en la causa. “No puede ser una persona normal la que cause estos daños a una vivienda”, señaló Cartón, que apuntó que “este tipo de personas deben estar a buen recaudo si no saben vivir en convivencia”.