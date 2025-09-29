El Aula de Primaria de San Andrés de Montejos (León) obtiene el Sello Nacional de Calidad de eTwinning

El Aula de Primaria de San Andrés de Montejos, perteneciente al Centro Rural Agrupado (CRA) Cubillos del Sil, ha logrado el Sello Nacional de Calidad que concede la plataforma educativa europea eTwinning gracias al proyecto Landing in Europe. Este reconocimiento premia el trabajo innovador y la implicación de los alumnos en un programa que fomenta la cooperación internacional y el uso creativo de las tecnologías digitales en el aula.

El Sello Nacional de Calidad eTwinning se concede tras un riguroso proceso de evaluación que valora aspectos como la dedicación del profesorado, la creatividad del proyecto, el impacto educativo y la calidad de la colaboración entre los centros participantes. La distinción pone de relieve la capacidad del proyecto para promover el trabajo conjunto, la co-creación de contenidos y el desarrollo de la autonomía del alumnado, elementos clave para una educación abierta e inclusiva.

Un proyecto con mirada europea

El proyecto Landing in Europe se desarrolló a lo largo del pasado curso escolar con la participación de los siete estudiantes que integran el aula de San Andrés de Montejos, con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años. Para todos ellos, esta experiencia supuso su primera incursión en un proyecto europeo, lo que añade un valor especial al reconocimiento obtenido.

A través de actividades colaborativas con otros centros europeos, los alumnos pudieron conocer diferentes culturas, idiomas y realidades educativas, fortaleciendo competencias clave como la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y el uso responsable de las TIC. Durante el proceso, el aula compartió en su blog escolar las distintas fases del proyecto, permitiendo que familias y comunidad educativa siguieran de cerca cada avance.

El jurado destacó la “admirable implicación de los estudiantes y su capacidad para trabajar de manera autónoma y cooperativa”, así como la calidad de los contenidos producidos, que integran valores europeos como la inclusión, el respeto a la diversidad y la sostenibilidad.

Reconocimiento a la innovación pedagógica

El Sello Nacional de Calidad eTwinning certifica que Landing in Europe cumple con los criterios de innovación pedagógica, enfoque inclusivo, uso de las TIC y impacto en la comunidad escolar, validando su alineación con las competencias clave del currículo. Este sello no solo reconoce el esfuerzo del alumnado, sino también el de los docentes que, con creatividad y dedicación, han impulsado un proyecto que acerca Europa a las aulas rurales.

Desde la dirección del CRA Cubillos del Sil se subraya que este logro demuestra que, “independientemente del tamaño del centro o de su ubicación geográfica, es posible desarrollar proyectos de gran calidad y proyección internacional”, abriendo las puertas a nuevas oportunidades de aprendizaje para los más pequeños.

Con este galardón, el Aula de Primaria de San Andrés de Montejos se sitúa como referente en innovación educativa dentro del entorno rural leonés y consolida su apuesta por una enseñanza que conecta a los estudiantes con el mundo.