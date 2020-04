Álvarez Courel: “Es muy importante el reconocimiento a las personas que se juegan la salud por nosotros"

Con una fiebre persistente que duraba ya una semana y una sintomatología que podía encajar con la descrita para los afectados por el coronavirus Covid-19, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, se sometió el pasado 23 de marzo, por recomendación médica, a las pruebas de detección de la enfermedad. Al día siguiente, una llamada de su médico de cabecera le confirmaba el diagnóstico positivo, aunque en apenas tres días la fiebre empezó a remitir.

¿Sabe o supone cómo se contagió?

La verdad es que no. Hay varias posibilidades: las personas con las que había tenido trato en los días anteriores que salieron públicamente a decir que tenían coronavirus estuvieron en contacto con otras personas y no las contagiaron, así que no sé si pudieron ser esas personas quienes me contagiaron a mí. También pudo ser alguien de la familia, incluso mi hijo, que pudo haberlo tenido en febrero, cuando esto del coronavirus a la gente aún le sonaba, y nunca mejor dicho, a chino.

¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza cuando supo que estaba enfermo?

Yo realmente llevaba una semana con fiebre como único síntoma cuando me confirmaron el diagnóstico y ya estaba llegando al final del proceso. Lo primero que pensé es si habría contagiado a alguien, sobre todo en mi familia. Deseas que no tengan ningún tipo de contagio severo.

¿De una enfermedad así sale una persona nueva? ¿Qué le cambiará la enfermedad?

Viendo lo que está pasando, creo que esto te hace que valorar un poco más esos momentos que suceden a lo largo de un día o de una semana que no se tienen en cuenta. Creo que en el día a día no valorábamos esos momentos que podemos pasar con la gente que nos importa y ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene la familia. Estos días, he perdido a un amigo de la infancia del que no me he podido despedir, como mucha otra gente. Tenemos que aprender a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, a los que nos quieren y a los que queremos, porque nunca sabemos cuándo van a dejar de estar a nuestro lado. Eso no lo olvidemos nunca.

¿Cuál es el detalle más bonito o más digno de recordar de todo el proceso?

A nivel personal, las llamadas y el calor que recibí, en el momento en que se conoce el positivo, de parte de gente con la que llevaba mucho tiempo sin tratar, amigos de toda la vida, pero con los que en la distancia no tengo ese trato frecuente. O el detalle de una vecina que puso en el altavoz el ‘Thunderstruck’ de AC/DC dedicada para mí, porque sabe que me encanta. Es muy importante el reconocimiento que se hace todos los días a las personas que continúan jugándose la salud para dar cobertura a las necesidades de los demás. Todo eso se debe tratar de trasladar al día a día cuando esto pase.