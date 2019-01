Álex Gutiérrez, nuevo técnico ayudante del CB Bembibre PDM

Álex Gutiérrez Capote ha sido finalmente el elegido para ocupar el puesto de técnico ayudante de Pepe Vázquez en el CB Bembibre PDM de cara a lo que resta de la temporada 2018-2019. A sus 26 años, este granadino llega a la capital del Bierzo Alto después de iniciar la presente campaña en La Zubia, equipo de Primera Nacional Masculina que ocupa la primera posición en su grupo de Andalucía y donde coincidió con su predecesor en el cargo, Popi González. Además, tiene experiencia en el baloncesto femenino después de estar en el cuerpo técnico del C.D. Presentación, también en Primera Nacional.

Entrenador superior de baloncesto y graduado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada, pese a su juventud, este granadino cuenta con bastante experiencia después de una década trabajando en distintos equipos. Afronta este nuevo desafío en El Bierzo con optimismo y deseo de seguir creciendo: “Tengo mucha ilusión. Estoy muy agradecido al club y a Pepe Vázquez por darme la oportunidad”, subraya el nuevo entrenador asistente del cuadro bembibrense, que añade que “tengo muchas ganas de cumplir los objetivos del club y las exigencias que me marque el entrenador”.

Por tanto, Álex, que cubre el puesto dejado por Popi González tanto en el cuerpo técnico del primer equipo como a nivel de la estructura de la entidad, es consciente del objetivo del club y lo que conlleva su trabajo dentro del Club Baloncesto Bembibre: “Popi me ha puesto al día de todo lo que él hacía. Seguimos en contacto para que mi adaptación sea lo más rápida posible y pueda ayudar al entrenador y las jugadoras desde el minuto 0”, precisa el nuevo técnico asistente del conjunto rojillo, conocedor, asimismo, de la Liga DIA: “La he seguido durante los últimos años y también he seguido la trayectoria durante la estancia en Bembibre de Popi, con quien tengo una buena relación y me ha dado buenas referencias. Conozco la exigencia y lo que se espera de mí”, concluye.