El alcalde de Ponferrada pide “civismo, no bajar la guardia y no caer en el desánimo”

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha reclamado “a la población en general” en una carta abierta “que continúe demostrando el civismo que ha mostrado hasta ahora, que no baje la guardia en las medidas de aislamiento social y que no caiga en el desánimo, pues todavía quedan jornadas duras, pero entre todos lo vamos a lograr”.

Además de enviar un “abrazo emocionado a las familias que han perdido algún ser querido en esta crisis y a todos los enfermos que están luchando frente al virus” quiso agradecer “el altísimo nivel de nuestros funcionarios públicos, su gran formación y compromiso. No me cabe duda de que sin su ayuda la situación sería un completo caos”. Ellos, señala en el escrito, están siendo los agentes fundamentales para hacer frente a esta crisis en las mejores condiciones posibles. “Siento por ellos una enorme admiración y respeto. Llevan días sin descanso trabajando para protegernos a todos y todas y seguirán haciéndolo mientras sea necesario. Son funcionarios públicos en el más amplio sentido de la palabra”, añade.

El regidor repasa las medidas llevadas a cabo desde hace semanas y anuncia que se reaccionará con contundencia ante las consecuencias no sanitarias del Covid-19. “Se han tomado multitud de decisiones con urgencia y se tomarán todas aquellas que sea preciso adoptar. En estos momentos estamos en plena crisis sanitaria y ésta se ha de llevar nuestros esfuerzos principales, pero ya ha llegado y se incrementará la crisis social y aquí también adoptaremos medidas decididas. No fuimos tímidos en la toma de decisiones para hacer frente a la crisis sanitaria y no lo seremos para hacer frente a la crisis social”, apunta.

Por otro lado, cabe destacar que la ciudad de Ponferrada vivió este sábado un gesto de homenaje a los sanitarios que luchan contra la pandemia, con un desfile protagonizado por 36 vehículos de bomberos, ambulancias y Policía Municipal.