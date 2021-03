El alcalde de Ponferrada destituye al concejal de Mantenimiento, Manuel de la Fuente

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha destituido en las últimas horas al concejal de Mantenimiento, Manuel de la Fuente, después de que el edil rompiera la disciplina de voto del grupo socialista en el pleno de este miércoles votando en contra de la cesión del uso del estadio municipal de fútbol El Toralín, de forma directa, a la Sociedad Deportiva Ponferradina SAD. “Las decisiones en el seno del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ponferrada se adoptan de forma colegiada, mayoritaria y democrática y deben ser respetadas sin excepción”, apuntaron desde las filas socialistas a través de una nota de prensa.

Además, han señalado que “De la Fuente no puede esgrimir ningún tipo de objeción por razones de conciencia o ideología para justificar su postura. Es una decisión contraria a la democráticamente adoptada en el seno del grupo municipal. No podemos tolerar esta indisciplina que, como bien es conocido, responde a obsesiones y fobias personales del propio concejal y que atacan directamente al prestigio y buen nombre del principal equipo deportivo de Ponferrada, de todo el Bierzo y de la provincia”.

“El alcalde ha dado no pocas muestras de paciencia. De la fuente ha tomado decisiones discutibles y arbitrarias respecto a profesionales y entidades que no son de su agrado. La situación provocada por este concejal es del todo reprochable y no estamos dispuestos a permitir que se dañe la imagen de un partido serio y que trabaja en favor de todos los ponferradinos”, apuntillaron.

También calificaron el comportamiento del edil de “extemporáneo y fuera de lugar”. “Ha sido una decisión dolorosa, pero apoyamos al alcalde en destituir a Manuel de la Fuente como concejal de Mantenimiento”.

“Deseamos que el compañero Manuel de la Fuente siga trabajando desde su nueva situación por el proyecto de desarrollo para nuestro municipio que está llevando a cabo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento", concluyeron.