Ainoa Prieto pide ayuda para someterse a una cirugía que solucione cuatro de sus cinco síndromes vasculares

La berciana Ainoa Prieto Méndez tiene 23 años y sufre en la actualidad varios síndromes compresivos vasculares. La joven está diagnosticada de Síndrome de Wilkie (la aorta y la mesentérica superior comprimen el duodeno), el Síndrome del Cascanueces (compresión de la vena renal izquierda por el pinzamiento aortomesentérico), Ligamento arcuato medio (compresión del tronco celiaco por el ligamento), Congestión pélvica (dilatación en las dos venas ováricas y varices en el útero) y posible May-turner (compresión de la vena ilíaca izquierda).

Tras visitar cuatro hospitales diferentes sin éxito, Ainoa pide ayuda a través de COPE para poder someterse al único tratamiento que puede solucionar parte de sus problemas. Como ella misma nos cuenta, en España solo existe un médico especializado en este tipo de patologías, que pertenece a la sanidad privada y que reside en Málaga. Ainoa espera lograr los fondos necesarios para poder acudir a ese especialista y someterse a una cirugía en el mes de febrero que resolvería cuatro de sus cinco opresiones vasculares.

Sus enfermedades le provocan mucho dolor, cansancio, molestia y malestar. "Tengo dolores debajo de mi costilla izquierda, en el pecho, en la barriga, en la parte baja de la espalda y en mis piernas, sobre todo en la izquierda. Siento náuseas durante todo el día y el reflujo y ardor son muy desagradables. Mi estómago y mis piernas se encuentran hinchados las 24 horas. Adicionalmente, me dan taquicardias y se me duerme la pierna izquierda hasta el punto de no sentirla". Estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la UNED Ainoa sólo puede ingerir batidos energéticos.

A través de la página 'Gofundme' (cirugía de síndromes compresivos vasculares), Ainoa solicita donativos para conseguir los 40.000 € que necesita para la operación. Por el momento ya ha logrado alcanzar la mitad de esa cantidad, por lo que se muestra optimista.