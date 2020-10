Ponferradina - Cartagena: horario, dónde ver y escuchar el partido

La Deportiva Ponferradina juega este domingo, 11 de octubre, a las 18.30 horas en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Cartagena y el choque correspondiente a la quinta jornada de LaLiga SmartBank. El arbitraje correrá a cargo de Álvaro Moreno Aragón del colegio madrileño.

La Deportiva Ponferrada llega después de conseguir tres victorias consecutivas. En la pasada jornada, el triunfo fue en Anduva, 0-1 ante el CD Mirandés. Por su parte, el Cartagena también viene de ganar, en este caso, en casa -estadio Cartagonova- 2-1 ante el CD Lugo. De esta manera, el equipo cartaganero sumó la primera victoria de la temporada y acumula 4 puntos ocupando la decimotercera posición de la clasificación. La Ponferradina está en la cuarta posición de la tabla clasificatoria, con 9 puntos.

El último enfrentamiento en El Toralín entre Ponferradina y Cartagena fue en junio de 2019 en la fase de ascenso a Segunda A, en concreto en semifinales y terminó con victoria de los bercianos 1-0 con tanto de Isi. Esto le permitió a la Deportiva meterse en la final de este play off y los deportivistas acabaron consiguiendo el ascenso ante el Hércules de Alicante.

En el choque en el estadio Cartagonova acabó también con triunfo de los blanquiazules por 1-2. Rubén Cruz adelantó al Cartagena en el minuto 24, pero los de Bolo le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte con tantos de Ríos Reina (min. 61) y Yuri (min. 86).

Los bercianos tienen bastantes bajas y dudas para el choque de este fin de semana. En concreto, Manu Hernando, Pascanu y Yac están con sus respectivas selecciones. Además, Saúl Crepo, Ríos Reina y Adri Castellano no han podido entrenar con el grupo durante esa semana porque arrastran problemas físicos tras no poder jugar durante las últimas jornadas. A todo esto, se añade que Paris Adot e Iván Rodríguez no han podido completar uno de los últimos entrenamientos.

En la plantilla del Cartagena destacan jugadores como Álex Gallar, Elady Zorrilla o Rubén Castro

HORARIO DEL PARTIDO PONFERRADINA - CARTAGENA

El encuentro es a puerta cerrada, a causa de la crisis sanitaria del Covid-19 coronavirus que estamos sufriendo.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PONFERRADINA - CARTAGENA

El Ponferradina - Cartagena lo puedes seguir en el Tiempo de Juego de COPE de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama con el resto de la jornada deportiva.

La retransmisión se puede escuchar en COPE Bierzo en el 91.7 FM, en internet en Cope.es y en las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE para dispositivos móviles PINCHA AQUÍ.

Desde COPE Bierzo te damos toda la información del encuentro en nuestra web y redes sociales.

En televisión, el partido entre la Ponferradina y el Cartagena se podrá ver a través de Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.