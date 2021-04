Sielva lamenta que la Ponferradina solo reaccione ante grandes cuando recibe gol

El centrocampista de la Ponferradina Oscar Sielva ha afirmado en comparecencia telemática que el equipo berciano solo está siendo capaz de reaccionar a domicilio ante los equipos más potentes de LaLiga SmartBank cuando se ve por detrás en el marcador.

"Lo que nos pasó en Leganés es como en otros escenarios que parece que estamos esperando que nos den la primera para espabilar y no tenemos que tener miedo a nadie porque hay equipo para plantar cara a cualquiera, pero parece que nos da respeto hasta que recibimos", comentó.

Sielva ha marcado como claves para que el equipo siga sumando puntos -ya cuenta con 50-, "seguir la misma línea de trabajo y de ser humildes como toda la temporada".

El jugador gerundense fue el autor del tanto del empate en el estadio de Butarque ante el Leganés tras un lanzamiento de falta directo en la que era su reaparición tras haberse perdido el último mes y medio al lesionarse en la primera parte del encuentro ante el Sporting (2-2).

A pesar de ser ya el segundo máximo realizador deportivista con siete tantos, tras el capitán Yuri de Souza, el mediocentro gerundense dice sentirse "tan importante como el resto de los compañeros", aunque durante su ausencia el equipo tan solo lograra una victoria ante el Almería (2-1), además de cuatro empates y solo una derrota, 3-1 ante el Girona.

"Cuando no he estado el equipo ha sacado también buenos resultados y ha dado la cara siempre, he disfrutado de cómo competía y se dejaba todo", ha apuntado.

Sobre su faceta realizadora y el encontrarse solo por detrás del sempiterno Yuri, el centrocampista volvió a resaltar la importancia del brasileño "que sabemos lo que es y lo que nos aporta con goles importantes", por lo que ironizó que "no hay dudas sobre el pichichi".

Tras los dos empates consecutivos ante Fuenlabrada (0-0) y Leganés (1-1) el sábado visitará El Toralín un necesitado Lugo, que llegará con nuevo entrenador tras la destitución de Luis César Sampedro después de trece jornadas sin ganar lo que le convierte, según Sielva, "en un partido muy peligroso porque querrá revertir la situación y habrá que estar más atentos".