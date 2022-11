Ponferradina - Oviedo: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

La Deportiva Ponferradina juega este sábado, 19 de noviembre de 2022, a las 16:15 horas en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana y el choque corresponde a la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank. El arbitraje correrá a cargo de Aitor Gorostegui Fernández-Ortega del Colegio Vasco.

Los bercianos llegan tras perder en la última jornada de liga, 2-1, fuera de casa, en el estadio de Butarque, ante el Leganés. Por su parte, los asturianos vienen de ganar, 1-0, en casa, en el estadio Nuevo Carlos Tartiere, ante el Granada. En la clasificación los deportivistas están en la decimoctava posición, con 16 puntos y el Oviedo ocupa la decimoséptima plaza, también acumulando 16 puntos.

Los deportivistas que entrena el portugués José Gomes tienen las bajas de Lukaku, por lesión, José Amo, por sanción y de Amir al estar son su selección, la de Irán, en el Mundial de Qatar. También es duda por problemas físicos Hugo Vallejo.

En las filas de los carbayones, el míster Álvaro Cervera, tiene las ausencias de Montoro y Aceves, por sanción, y Miguelón, Koba Koindredi y Javi Mier, por lesión. Además, no ha entrado en la convocatoria de los asturianos Borja Sánchez, que ha arrastrado en las últimas semanas molestias.

En la pasada temporada hay que reseñar que el partido en El Toralín de la capital berciana finalizó con victoria del Oviedo, (1-2). En tierras asturianas, el gato al agua también se lo llevó la escuadra carbayona al ganar, (2-0).

DECLARACIONES DE JOSÉ GOMES, ENTRENADOR DE LA DEPORTIVA PONFERRADINA

“El Real Oviedo es un equipo muy bueno defensivamente. No es fácil encontrar huecos. Hay que ser pacientes para encontrarlos. Ale Díez está bien. No se puede decir que esté al cien por cien porque no estaba entrenando en equipo, pero está disponible para estar con nosotros mañana. El partido ante el Real Oviedo es muy importante. Es una situación parecida al día del Huesca. Es crucial sumar para seguir con ambición".

HORARIO DEL PARTIDO

Ponferradina y Real Oviedo se medirán este sábado, 19 de noviembre de 2022 a las 16:15 horas, en el estadio El Toralín de la capital berciana.





DÓNDE VER Y SEGUIR EL LEGANÉS - PONFERRADINA

El Leganés - Ponferradina lo puedes seguir en el Tiempo de Juego de COPE de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama con el resto de la jornada deportiva. La retransmisión se puede escuchar en COPE Bierzo en el 91.7 FM, en internet en Cope.es y en las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE para dispositivos móviles.

Desde COPE Bierzo te damos toda la información del encuentro en nuestra web y redes sociales. En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar + y Movistar LaLiga.

POSIBLES ALINEACIONES

-Ponferradina: Makaridze, Paris Adot, Pascanu, Diéguez, Moi Delgado, Dani Ojeda, Agus Medina, Nwakali, José Naranjo, Edu Espiau y Yuri. Entrenador- José Gomes.

-Real Oviedo: Braat, Lucas, David Costas, Dani Calvo, Bretones, Viti, Luismi, Jimmy, Hugo Rama, Borja Bastón y Sergi Enrich. Entrenador- Álvaro Cervera.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (Colegio Vasco).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank (Estadio El Toralín de Ponferrada).













Puedes seguir aquí el minuto a minuto del partido.