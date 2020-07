Pablo Larrea: “La derrota ante el Fuenlabrada fue una cuestión mental”

El centrocampista de la Deportiva Ponferradina Pablo Larrrea ha analizado la actualidad del equipo berciano tras la derrota el miércoles 0-3 en el Toralín.

Los bercianos ya preparan la jornada 38 de la LaLiga SmartBank (Segunda A) donde jugaran este domingo 5 de julio a las 19.30 horas en tierras canarias, en el estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas. El encuentro estará dirigido por Isidro Díaz de Mera Escuderos del colegio de Castilla La Mancha.

El mediocentro de los deportistas ha defendido que la derrota ante el Fuenlabrada fue cuestión mental. "No fue una cuestión física, sino una sensación mental, porque hicimos una muy buena primera parte, sobre todo en la primera media hora y quizá nos afectó el gol anulado a Kaxe y a partir de ahí el equipo bajó. Después en el descanso intentamos corregir los fallos, pero es comprensible el cambio del equipo en la segunda parte donde ellos fueron muy superiores.

“También nos ha afectado anímicamente la derrota del pasado sábado ante el Deportivo. Especialmente por la forma en que ocurrió. Fue duro ir ganando 0-1 y que en el descuento el rival nos marque dos goles”.

De todas formas, a pesar de estas derrotas el equipo se ha unido más que nunca para conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes. “Hemos hablado en el vestuario tras la derrota ante el Fuenlabrada y la mente está renovada. Todos hubiéramos firmado estar a estas alturas en la situación actual. Vamos a ganar a Las Palmas para alcanzar los 51 puntos y poder conseguir la salvación cuanto antes. Nos quedan cinco finales y vamos a por todos. No me gustaría jugármela en Soria contra el Numancia ya que es mi ex equipo. Estoy convencido que los tres puntos que necesitamos van a llegar antes y solo les deseo que después ellos también se salven".