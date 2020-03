El Oviedo-Ponferradina impidió conseguir un premio millonario a Vicente del Bosque

Vicente del Bosque fue el gran protagonista este lunes en 'El Partidazo de COPE'. El exseleccionador nacional dio su opinión ante la crisis del coronavirus. En un momento de la entrevista, el técnico salmantino desveló que un resultado le impidió conseguir un pleno al 15 en la quiniela del pasado fin de semana.

Sin jornada de fútbol en ninguna categoría del fútbol español, los resultados se determinaron por medio de un sorteo en la noche del domingo. El premio fue millonario. Los cuatro acertantes del pleno al 15 ganaron cada uno una cantidad casi de 1,5 millones de euros, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

"Acerté catorce resultados, me faltó el de la Ponferradina...", relató Del Bosque en COPE. El sorteo deparó una amplísima mayoría de triunfos locales. Sin embargo, para el Oviedo-Ponferradina hubo un '2'. "Llevo muchos años jugando esa misma combinación. Y cuando más he acertado ha sido cuando se ha hecho por sorteo", ironizó el que fuera campeón del mundo con la Selección española. Pese a todo, Vicente del Bosque no se mostró especialmente afectado por dejar de ganar un premio tan relevante.

