Nuria Lugueros renuncia a Copa Europa de 10.000 metros por su estado de forma

La atleta internacional del Adidas Nuria Lugueros ha renunciado a participar en la Copa de Europa de 10.000 metros que se disputará el 5 de junio en Birmingham (Inglaterra) debido a que su estado de forma no es el adecuado, pese a haberse recuperado de la lesión que sufriera entre marzo y abril.

"He preferido declinar la invitación, pese a estar agradecida por la confianza depositada en mi por parte de la Federación Española pero, a pesar de estar ya recuperada de la lesión sufrida -sóleo derecho- no me veía en los ritmos adecuados para estar en torno a los 33 minutos y poder ayudar al equipo", señaló a Efe.

A pesar de haber estado inédita en los últimos meses, la corredora ponferradina si contaba con la marca mínima exigida para acompañar en el equipo femenino a Maitane Melero y Marta Gallimany.

Sin embargo, el haber tenido que renunciar al objetivo del maratón de Milán (Italia) disputado el pasado fin de semana, le ha hecho rediseñar toda la preparación y volverse a centrar en las pruebas de ruta, aunque ya sin la posibilidad de buscar la mínima en los 42 kilómetros para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"La mayor pena es no haberlo podido luchar ni intentar y eso deja un poso de frustración y de sabor amargo", reconoció la discípula de Uriel Reguero que forma parte de su grupo de entrenamiento en la capital vallisoletana.

A sus 33 años ya fija el horizonte en la siguiente cita olímpica en París 2024 y para ello intentará mejorar el registro que obtuviera en diciembre del pasado año en su primera y, hasta ahora, única prueba de maratón disputada en Valencia donde logró un tiempo de 2h.36.21.