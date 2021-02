Moi Delgado: “Creo que me puedo adaptar muy bien al juego de la Deportiva y puedo aportar mucho al equipo”

El nuevo jugador de la Deportiva Moi Delgado ha analizado la actualidad del equipo berciano que juega este sábado, 13 de febrero a las 20:30 horas la jornada 25 de LaLiga SmartBank, en tierras canarias, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ante el CD Tenerife.

Lo primero que ha hecho el futbolista es explicar el porqué de su llega a tierras bercianas. "Quería salir del Fuenlabrada y se dio la oportunidad de la Ponferradina que me llamó. Aunque estaba jugando, buscaba tener más minutos y además creo que el sistema de juego del Fuenlabrada no era compatible con el mío y creo que en la Ponferradina puedo encajar mejor y dar mucho al equipo".

Se ha mostrado encantado de estar en la Deportiva y ha reconocido que es polivalente. “Creo que me puedo adaptar muy bien al juego de la Deportiva y puedo aportar mucho al equipo. Me he encontrado un vestuario espectacular. Hay muchos compañeros que conozco y con los que me llevo muy bien. Es como una familia”.

Tiene claro que el andaluz que el objetivo es la permanencia. “El objetivo sigue siendo la permanencia y si se está en buena dinámica y se consiguen los puntos necesarios, porqué no se puede seguir ganando y soñando".

También se ha referido al Tenerife, el rival de este fin de semana. “Es un rival fuerte y complicado que tenemos nosotros armas suficientes para hacerles bastante daño y sacar los tres puntos”.