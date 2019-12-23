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LIGA SMARTBANK

Jornada 21 de LaLiga Smartbank (Segunda A)

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LaLiga

 

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 22 dic 2019

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

21:00 HORAS DEPORTIVO DE LA CORUÑA 2 TENERIFE 1

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

16:00 HORAS ALBACETE 0 ELCHE 1

16:00 HORAS MÁLAGA 1 LUGO 1

18:00 HORAS LAS PALMAS 1 RAYO VALLECANO 1

18:00 HORAS SPORTING DE GIJÓN 0 EXTREMADURA 1

20:00 HORAS RACING DE SANTANDER 1 REAL OVIEDO 1

21:00 HORAS CÁDIZ 2 NUMANCIA 4

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

12:00 HORAS ALMERÍA 2 PONFERRADINA 3

16:00 HORAS HUESCA 2 REAL ZARAGOZA 1

18:00 HORAS ALCORCÓN 1 FUENLABRADA 1

20:00 HORAS GIRONA 0 MIRANDÉS 3

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