Jornada 21 de LaLiga Smartbank (Segunda A)

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
LIGA SMARTBANK
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Actualizado 22 dic 2019
VIERNES 20 DE DICIEMBRE
21:00 HORAS DEPORTIVO DE LA CORUÑA 2 TENERIFE 1
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
16:00 HORAS ALBACETE 0 ELCHE 1
16:00 HORAS MÁLAGA 1 LUGO 1
18:00 HORAS LAS PALMAS 1 RAYO VALLECANO 1
18:00 HORAS SPORTING DE GIJÓN 0 EXTREMADURA 1
20:00 HORAS RACING DE SANTANDER 1 REAL OVIEDO 1
21:00 HORAS CÁDIZ 2 NUMANCIA 4
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
12:00 HORAS ALMERÍA 2 PONFERRADINA 3
16:00 HORAS HUESCA 2 REAL ZARAGOZA 1
18:00 HORAS ALCORCÓN 1 FUENLABRADA 1
20:00 HORAS GIRONA 0 MIRANDÉS 3