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LIGA SMARTBANK

Jornada 18 de LaLiga Smartbank (Segunda A)

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LaLiga

 

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:23

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

21:00 HORAS NUMANCIA-MÁLAGA

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE

16:00 HORAS ALCORCÓN-HUESCA

18:00 HORAS MIRANDÉS- SPORTING DE GIJÓN

18:00 HORAS PONFERRADINA-ALBACETE

18:00 HORAS TENERIFE- ALMERÍA

20:00 HORAS REAL ZARAGOZA- GIRONA

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE

12:00 HORAS FUENLABRADA- CÁDIZ

16:00 HORAS REAL OVIEDO- RAYO VALLECANO

16:00 HORAS ELCHE- RACING DE SANTANDER

18:00 HORAS LUGO- DEPORTIVO DE LA CORUÑA

20:00 HORAS EXTREMADURA-DEPORTIVO

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