Jornada 18 de LaLiga Smartbank (Segunda A)

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
DIRECTO
Con José Luis Restán
DIRECTO TRECE
Con Ana Samboal y Raquel Caldas
LIGA SMARTBANK
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 13:23
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
21:00 HORAS NUMANCIA-MÁLAGA
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
16:00 HORAS ALCORCÓN-HUESCA
18:00 HORAS MIRANDÉS- SPORTING DE GIJÓN
18:00 HORAS PONFERRADINA-ALBACETE
18:00 HORAS TENERIFE- ALMERÍA
20:00 HORAS REAL ZARAGOZA- GIRONA
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE
12:00 HORAS FUENLABRADA- CÁDIZ
16:00 HORAS REAL OVIEDO- RAYO VALLECANO
16:00 HORAS ELCHE- RACING DE SANTANDER
18:00 HORAS LUGO- DEPORTIVO DE LA CORUÑA
20:00 HORAS EXTREMADURA-DEPORTIVO
DIRECTO
Con José Luis Restán
DIRECTO TRECE
Con Ana Samboal y Raquel Caldas