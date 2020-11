Gaspar Panadero: "Tenemos muchas ganas de recuperar el camino de la victoria en El Toralín”

El interior izquierdo de la Ponferradina Gaspar Panadero ha analizado la actualidad del equipo berciano que juega la jornada 13 de LaLiga Smartbank (Segunda A) ante el Real Zaragoza. La cita será este domingo a las 21:00 horas en casa, en El Toralín, a puerta cerrada a causa de la crisis sanitaria del coronavirus que estamos sufriendo.

“Cada vez me estoy encontrando mejor y más cómodo. Estoy cogiendo ritmo. Intento aportar lo máximo al equipo. El equipo está compitiendo muy bien y generando bastantes ocasiones, aunque tenemos que mejorar algunas cosas. El Real Zaragoza no está bien, pero es un gran equipo. En Segunda División da igual en la posición en que esté el rival porque todos compiten al máximo y si no se da el cien por cien, se pierde. Tenemos muchas ganas de recuperar el camino de la victoria en El Toralín para poder coger más confianza”.