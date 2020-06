Fran Manzanara: “Ya nos debemos de centrar en el Real Oviedo”

Vídeo

Fran Manzanara, jugador de la Ponferradina, ha analizado la actualidad del equipo berciano, que sigue con su cuenta atrás de cara a la vuelta de la competición en Segunda A, tras el parón por la crisis sanitaria del Covid-19 coronavirus. Los blanquiazules retomarán LaLiga SmarBank, el viernes 12 de junio a las 21:30 horas en tierras asturianas, en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. “El trabajo ha estado encaminado a prepararnos lo mejor posible, pero a partir de lunes nos centraremos en pensar en el Real Oviedo. En como juegan ellos, en sus fuertes y en sus cosas menos buenas.

Manzanara está dispuesto a jugar en cualquier posición. “Yo estoy preparado y disponible para el míster para jugar en la posición que haga falta”.

“En comparación a una pretemporada estos entrenamientos han sido de menos tiempo duración, pero bien al equipo. Tenemos muchas ganas de que se retome la competición”.

El futbolista cedido por el Levante tiene claro al igual que sus compañeros que objetivo es la permanencia y que no se pueden relajar. “Nuestra posición en la clasificación parece cómoda, pero que no es así, porque enseguida está el descenso, aunque también cerca está el ascenso, por eso todo está muy apretado. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Tenemos claro que el objetivo es conseguir cuanto antes la salvación”.

Cabe recordar que la Ponferradina ocupa en la actualidad la décima posición de la clasificación con 40 puntos.