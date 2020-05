La FEB da por concluidas sus competiciones sin descensos y declara desierto el título en la Liga Femenina

La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha acordado dar por concluidas todas sus competiciones y que no se produzcan descensos de categoría, al tiempo que ha fijado los mecanismos que determinarán los ascensos a categorías superiores y ha declarado desierto el título de campeón en la Liga Femenina.

Además, la FEB anunció la elaboración de un protocolo sanitario para la vuelta a los entrenamientos y la competición, para cuya creación se consultará a todas las partes implicadas, incluidos los jugadores.

En lo que afecta los equipos bercianos hay que reseñar en la Liga Femenina, se ha declarado desierto el título de campeón y la clasificación final, la base para asignar las plazas europeas, queda fijada según la clasificación registrada con fecha 8 de marzo. Además, no habrá descensos y se respetan los dos ascensos previstos desde la Liga Femenina 2, por lo que la competición crecerá el próximo curso hasta los 16 equipos.

De esta manera, el CB Bembibre PDM, a pesar de estar en zona de descenso cuando se paralizó la competición, mantiene la plaza en la máxima categoría del baloncesto nacional femenino.

En cuanto a la Liga LEB Plata, el CB Ciudad de Ponferrada, ya tenía asegurada la permanencia, ya que estaban luchando por el título, pero la competición también se da por concluida. El Real Murcia que era primero en la fase por el título consigue el ascenso a la Liga LEB Oro y se va intentar disputar un play off entre cinco de los ocho primeros equipos que, conforme a la clasificación a 8 de marzo, estén interesados en disputarla. En caso de no poder disputar el play off, además del Real Murcia Baloncesto ascendería el segundo y tercer clasificado, que serían en Basquet Girona y el Tizona de Burgos. La Liga LEB Plata se va ampliar a 28 equipos.

CB Ciudad de Ponferrada ya planifica la próxima temporada y ha renovado al cuerpo técnico forma por David Barrio y Fernando Merchante y además ha renovado al jugador Diego Soárez.