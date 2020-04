Fali, jugador del Cádiz CF: "Hasta que no haya una vacuna, no juego más al fútbol"

Sin pelos en la lengua y hablando sin tapujos, el central del Cádiz CF Fali ha dado su punto de vista sobre la posible vuelta del fútbol dejando claro que si hay un mínimo riesgo de contagio por coronavirus “dejaré el fútbol”.

Lo ha hecho en ‘prime time’ y uno de los programas más escuchados de la radio española, ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE. El programa nocturno de Juanma Castaño abría con una entrevista al jugador cadista que quería, por decisión propia, dejar clara su opinión sobre todo lo que se está hablando en los últimos días.

“Viendo que hay posibles fechas para volver a jugar el fútbol quiero que nos garantice todo el mundo y que nos firmen un contrato de que estamos todos asegurados. Si nos contagiamos algún jugador nos pueden arruinar la vida tanto a nosotros como a nuestras familias“, explicaba el futbolista.

La cosa no quedaba ahí y las declaraciones en COPE iban a más. “Es muy complicado que sabiendo como es el virus no estemos expuestos al virus. Veo un escándalo lo que está pasando, están intentando poner fechas, La Liga podría parar cuatro o cinco meses y no pasaría nada. Podemos salvarnos ahora, no cuando comencemos y a alguien le pase algo. Que nos demuestren de verdad que estamos seguros que nos pueden arruinar la vida, si le paso algo de mi familia me arruinan la vida”.