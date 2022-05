La Deportiva pierde en el José Zorrilla ante el Real Valladolid (2-0) y sus opciones de play off se complican

A la Ponferradina se ha roto la racha de cuatro victorias consecutivas al caer en tierras pucelanas, en el estadio Nuevo José Zorrilla, ante el Real Valladolid (2-0), en la cuadragésima jornada de LaLiga SmartBank. Los goles pucelanos fueron conseguidos por dIván Sánchez, en el minuto 1, y Monchu, en el 60. De esta manera, los blanquiazules siguen con 63 puntos, pero ahora en la octava posición de la clasificación y a tan solo un punto de las posiciones de play off

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, José Amo, Copete y Ríos Reina, en el centro campo puso en liza a Edu Espiau, Erik Morán, Cristian Rodríguez y José Naranjo, el ataque fue para Agus en la media punta y Sergi Enrich como delantero centro. Hubo tan solo una novedad en la alineación, la de José Amo en el centro de la zaga y Cristian Rodríguez en el centro del campo, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron, (3-1), en casa, ante el Burgos.

Las cosas se complicaron desde el inicio del encuentro para la Deportiva ya que en el segundo 47 los vallisoletanos se adelantaron en el marcador. La jugada del 1-0 arrancó con un robo e Iván Sánchez lo aprovechó con un gran disparo que se coló en la portería defendida por Amir.

Los bercianos a pesar del tanto en contra buscaron la reacción y en el 5 tuvieron dos claras ocasiones. Primeramente, Copete estuvo muy cerca de marcar y posteriormente la opción fue para José Naranjo, pero Masip estuvo muy bien realizando una gran intervención.

En el 21 el intento de los blanquiazules fue de Ríos Reina con un disparo que se fue al lateral de la red de la portería pucelana. Poco después, en el 25 la tuvo también Edu Espiau con un disparo que despejó Masip y el rechace lo volvió aprovechar Espiau aunque el remate se le fue alto.

Los de Bolo no paraban de crear ocasiones. En el 33, la tuvo José Naranjo con un lanzamiento de falta que se fue alto por poco. Un minuto más tarde, el propio Naranjo realizó un gran remata, aunque se le fue por fuera poco. De nuevo estuvo cerca de marcar la Ponferradina, pero la fortuna no estaba de lado de los blanquiazules. La primera parte no tuvo más historia y se llegó al descanso con el resultado de 1-0.

La segunda parte arrancó con dominio del Real Valladolid que dejó prácticamente sentenciado el encuentro en el 60 con el 2-0. El tanto fue materializado por Monchu que había entrado minutos antes tras una falta que lanzó sorprendiendo a Amir que tocó el esférico, pero no pudo hacer nada para evitar que el esférico se introdujera en su portería.

A pesar del 2-0, la Deportiva no se rendía y Sergi Enrich tuvo un remate que se fue alto por poco. En el 73, estuvo muy cerca de marcar Dani Ojeda que había entrado poco antes al terreno de juego, aunque esa jugada apareció Masip para realizar una gran parada.

En la recta final del choque, tuvo el Valladolid dos ocasiones claras, pero estuvo bien acertado Amir para aparecer y abortarlas. La Deportiva respondió en el 84 por medio Yuri que había saltado al campo un poco antes y disfrutó de una opción con un disparo desde fuera del área que se le fue alto. El 2-0 se mantuvo y así se llegó al final del partido.

Tras esto, la Ponferradina sigue en la zona alta de la clasificación, en concreto ahora en la octava plaza, pero se mantiene con 63 puntos y a tan solo un punto de las posiciones de play off a Primera y el Real Valladolid continúa en la tercera posición de la tabla con 75 puntos. La Deportiva disputará el próximo partido de liga el sábado, 21 de mayo a las 22:00 horas en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Leganés.

FICHA DEL PARTIDO

2-Real Valladolid: Masip, Luis Pérez (Janko, min. 88), Joaquín, El Yamiq, Nacho, Iván Sánchez (Toni Villa, min. 67), Roque Mesa (Kiko Olivas, min. 88), Aguado (Sergio León, min. 59), Gonzalo Plata, Weissman y Anuar (Monchu, min. 59). Entrenador-José Martín Rojo ‘Pacheta’.

0-Ponferradina: Amir, Paris Adot, José Amo, Copete, Ríos Reina, Edu Espiau (Zalazar, min. 71), Erik Morán (Paul Anton, min. 71), Cristian Rodríguez (Dani Ojeda, min. 54), José Naranjo (Juan Hernández, min. 67), Agus Medina y Sergi Enrich (Yuri, min. 67). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 1-0 min. 1 Iván Sánchez, 2-0 min. 60 Monchu.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Colegio Canario-Tenerife). Amonestó con tarjeta amarilla a Agus Medina (min. 18) y Anuar (min. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Nuevo José Zorrilla (20.213 espectadores).





