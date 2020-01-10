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FÚTBOL-COPA DEL REY

Copa del Rey-Segunda eliminatoria

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09 ene 2020

SÁBADO 11 DE ENERO

12:00 HORAS ZAMORA- MALLORCA

12:00 HORAS UCAM DE MURCIA- MIRANDÉS

12:00 HORAS HARO DEPORTIVO- OSASUNA

12:00 HORAS NÁSCTIC DE TARRAGONA- REAL ZARAGOZA

16:00 HORAS MURCIA- LEGANÉS

16:00 HORAS EBRO- PONFERRADINA

16:00 HORAS PORTUGALETE- REAL BETIS

17:00 HORAS RAYO MAJADAHONDA- TENERIFE

17:30 HORAS YECLANO- ELCHE

18:00 HORAS BADAJOZ- LAS PALMAS

19:00 HORAS SESTAO-ATHLETIC DE BILBAO

19:00 HORAS RECREATIVO- FUENLABRADA

19:00 HORAS CULTURAL- HUESCA

19:00 HORAS BADALONA- GETAFE

19:00 HORAS CARTAGENA- GIRONA

20:00 HORAS LOGROÑES- CÁDIZ

21:00 HORAS TAMARACEITE- GRANADA

21:00 HORAS MARBELLA- REAL VALLADOLID

21:00 HORAS ORIHUELA- VILLARREAL

DOMINGO 12 DE ENERO

12:00 HORAS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES- ESPAÑOL

12:00 HORAS UNIONISTAS -DEPORTIVO DE LA CORUÑA

12:00 HORAS CACEREÑO- EIBAR

12:00 HORAS ESCOBEDO- SEVILLA

16:00 HORAS MÉRIDA - CELTA

16:00 HORAS REAL JAÉN- LEVANTE

16:00 HORAS CEUTA- REAL SOCIEDAD

17:00 HORAS BARAKALDO- RAYO VALLECANO

20:00 HORAS IBIZA- ALBACETE

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