Copa del Rey-Segunda eliminatoria

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
FÚTBOL-COPA DEL REY
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 09 ene 2020
SÁBADO 11 DE ENERO
12:00 HORAS ZAMORA- MALLORCA
12:00 HORAS UCAM DE MURCIA- MIRANDÉS
12:00 HORAS HARO DEPORTIVO- OSASUNA
12:00 HORAS NÁSCTIC DE TARRAGONA- REAL ZARAGOZA
16:00 HORAS MURCIA- LEGANÉS
16:00 HORAS EBRO- PONFERRADINA
16:00 HORAS PORTUGALETE- REAL BETIS
17:00 HORAS RAYO MAJADAHONDA- TENERIFE
17:30 HORAS YECLANO- ELCHE
18:00 HORAS BADAJOZ- LAS PALMAS
19:00 HORAS SESTAO-ATHLETIC DE BILBAO
19:00 HORAS RECREATIVO- FUENLABRADA
19:00 HORAS CULTURAL- HUESCA
19:00 HORAS BADALONA- GETAFE
19:00 HORAS CARTAGENA- GIRONA
20:00 HORAS LOGROÑES- CÁDIZ
21:00 HORAS TAMARACEITE- GRANADA
21:00 HORAS MARBELLA- REAL VALLADOLID
21:00 HORAS ORIHUELA- VILLARREAL
DOMINGO 12 DE ENERO
12:00 HORAS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES- ESPAÑOL
12:00 HORAS UNIONISTAS -DEPORTIVO DE LA CORUÑA
12:00 HORAS CACEREÑO- EIBAR
12:00 HORAS ESCOBEDO- SEVILLA
16:00 HORAS MÉRIDA - CELTA
16:00 HORAS REAL JAÉN- LEVANTE
16:00 HORAS CEUTA- REAL SOCIEDAD
17:00 HORAS BARAKALDO- RAYO VALLECANO
20:00 HORAS IBIZA- ALBACETE