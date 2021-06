Club Baloncesto Bembibre inicia un proyecto formativo para mejorar jugadoras

Tras un periodo de más de un año –algo más de una temporada deportiva– marcado por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, Club Baloncesto Bembibre se propone iniciar un proyecto formativo para mejorar jugadoras. Carlos González Urdiales y Juan Manuel Copano, entrenadores que dirigen otro proyecto similar, Origen Bierzo, coordinarán durante los próximos meses una actividad encaminada a la mejora de jugadoras jóvenes que deseen evolucionar deportivamente vinculadas al baloncesto. Durante julio y agosto dirigirán una serie de sesiones de entrenamiento específico encaminado a mejorar fundamentos y desarrollar habilidades técnicas y tácticas.

El objetivo no es otro que tener un control sobre jugadoras con proyección no sólo del Bierzo, ya que el plan de trabajo pretende ampliar sus fronteras a zonas próximas a Bembibre como Galicia, Asturias o el resto de la provincia de León. No se pretende en ningún momento que estas jugadoras se desvinculen de sus respectivos clubes, sino que realicen un trabajo extra de formación mediante métodos y ejercicios prácticos que le permitan evolucionar y asimilar efectivamente conceptos técnicos y tácticos como el control de balón, el tiro, el bote, el pase y la dinámica y la ocupación de espacios dentro de la cancha.

La actividad está dirigida a jugadoras de entre 12 y 20 años, quienes deben ponerse en contacto con Carlos González Urdiales y Juan Manuel Copano a través de los teléfonos 685 994 946 y 600 476 618 respectivamente.

Asimismo, desde el Club Baloncesto Bembibre se tratará de coordinar y llevar un control de la actividad mediante el correo electrónico prensacbbembibre@gmail.com, aunque también se ofrecerá a través de sus perfiles en redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) información sobre el desarrollo y la celebración de estas jornadas formativas. La primera sesión está prevista para este jueves, 1 de julio, en el Bembibre Arena.