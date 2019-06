Carlos Bravo: "Creo que la diferencia va a estar en los detalles y en cómo dominemos ambos las áreas"

El delantero de la Deportiva Ponferradina, Carlos Bravo, ha analizado la actualidad del equipo berciano, antes del encuentro de este domingo a las 20:00 en el Rico Pérez de Alicante ante el Hércules y que corresponde a al partido de ida de la final de la fase de ascenso a Segunda A.

Los blanquiazules solo tienen la baja de Jon García por lesión y el choque va a estar arbitrado por el vasco Aimar Velasco Arbaiza.

“Las semanas pasan lentas hasta que llega el partido. Tenemos muchas ganas de jugar. Tenemos el máximo respeto al rival. Vamos a ir a intentar sacar el mejor resultado posible. Tenemos que trabajar para marcar. Es la filosofía que hemos tenido durante toda la temporada. Es fundamental poder sacar un resultado positivo. Las estadísticas no sirven de nada cuando llegas a estos momentos claves. Somos equipos parejos. Creo que la diferencia va a estar en los detalles y en cómo dominemos ambos las áreas. El decidir meterme arriba me hace estar más cómodo y tener más libertad. Ya había jugada con anterioridad en esa posición. Para mí no es una novedad. Hacer pareja con Kaxe está funcionando y con él me entiendo muy bien. No he marcado en el play off pero estoy seguro que voy a marcar pronto en estos partidos decisivos. Tengo muchas ganas. El primer objetivo es el de ascenso pero me gustaría sin duda poder ser protagonista del salto de categoría haciendo historia con la Ponferradina. La gente está muy enganchada y eso ayuda. Estamos entrenando con mucha intensidad. Tenemos muchas posibilidades, lo tenemos muy cerca, lo estamos tocando, va a costar pero lo vamos a conseguir”.