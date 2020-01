Borja Valle sobre una posible oferta de la Ponferradina: “No sé lo que va a pasar"

Borja Valle, jugador actualmente del Deportivo de la Coruña ha comparecido este martes en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo y ha dejado dudas sobre su futuro en este mercado invernal. “No sé lo que va a pasar. Los mercados de invierno son una locura. Seré Borja Valle hasta el último día, sean diez años o un día. Seguro que habrá entradas y salidas”, señaló el centrocampista.

El de Ponferrada explicó que va a ser un mercado con mucho movimiento para el Deportivo de La Coruña. “El día que me vaya lo vais a saber todos y el día que me quede también. Hasta el día 31 no puedo decir absolutamente nada. Mis compañeros tampoco”, comentó.

