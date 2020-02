Bolo: “Es una victoria muy importante. Teníamos ganas de sumar el primer triunfo del año”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado muy feliz por la victoria de su equipo 3-1 ante el Husca y así los berciano suman la primera victoria de este año 2020. "Estoy muy contento por los tres puntos y por el esfuerzo increíble del equipo. Han creído en lo que hemos trabajado durante la semana y solamente les podemos dar las gracias a ellos por la victoria conseguida. Siempre que creamos, vamos a conseguir cosas importantes. Era muy importante conseguir una victoria para olvidarnos del mal mes de enero que hemos realizado. Ha sido un partido muy serio de todo el equipo. Sabíamos que iba a ser difícil, que íbamos a tener que correr mucho y los jugadores lo han hecho".

También se refirió al tanto de Ivi y al golazo de Yuri. “Han sido dos golazos espectaculares. Me alegro por el equipo, por Yuri y por Ivi. Yuri no va dejar de marcar hasta que se retire. Para Ivi no ha sido fácil llegar a un sitio nuevo y adaptarse. Está demostrando lo buen futbolista que es. Nosotros los sabíamos y no teníamos dudas".