Bolo: "Tenemos que recuperar sensaciones"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano que juega este jueves, 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en tierras madrileñas, en el estadio de Santo Domingo, ante el Alcorcón. El partido corresponde a la sexta jornada de LaLiga SmartBank y en su momento tuvo que ser aplazado por varios casos de Covid-19 en la escuadra amarilla. El arbitraje correrá a cargo de Jon Ander González Esteban del colegio vasco.

El míster de los blanquiazules tiene las bajas de Moussa Sididé y Óscar Sielva. Cabe recordar que al africano sigue en cuarentena después de dar positivo por Covid-19 y en el caso de Sielva sigue sin estar al cien por cien después de arrastrar durante las últimas semanas diferentes problemas físicos. “Sabemos que Óscar es un jugador importante para nosotros, pero tiene que estar al cien por cien y pleno de confianza para afrontar un partido como este. Hay que darle tranquilidad y confianza, y cuando se encuentre a gusto será él quien tome la decisión de volver a jugar”.

El vasco se ha referido a la racha negativa de su equipo que acumula tres derrotas consecutivas "Tenemos que aprovechar las armas y la variedad que tenemos en esta plantilla. A pesar de las 3 derrotas seguidas no hemos dejado de creer en nuestras posibilidades. Sumar victorias es lo que da la confianza y hay que aprovechar repito las armas con las que contamos, que son muchas y no fijarse solo en unas pocas. Esta no es la primera ocasión, ni será la última en que hay que darle la vuelta a la tortilla como ya se ha hecho muchas veces. Cuando un equipo cae, lo único que puede hacer es levantarse, seguir trabajando y mirar hacia adelante. Intentaremos hacer las cosas bien para romper la mala racha”.

Además, no se fía del rival de este jueves, el Alcorcón. Los madrileños llevan seis jornadas con derrotas y ocupan la última posición de la clasificación con 4 puntos. “Nunca nos vamos a fiar de las rachas del rival. Lo queremos es volver a ser Ponferradina fiable y reconocible. Si eso ocurre nos da igual quién esté enfrente. El Alcorcón está peleando por salir de una situación difícil y querrá acabar con esa mala racha de resultados, como nos pasa a nosotros. La estrategia puede ser una de las claves del partido”.