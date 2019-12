Bolo: "Tenemos que hacer ese último esfuerzo, porque tenemos dos partidos importantes esta semana"

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de encarar una semana bien completa.

Los deportivistas juegan este jueves a las 19:00 horas en el estadio Municipal de Santa Eulalia de Ibiza ante el Peña Deportiva, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Posteriormente, el domingo a las 12:00 horas, última jornada de Liga del año con choque en tierras andaluzas ante el Almería.

El míster de los blanquiazules ha pedido a sus jugadores que hagan el último esfuerzo para finalizar el 2019 de la mejor manera posible. "Vamos a hacer un viaje largo. Tenemos que hacer ese último esfuerzo, porque tenemos dos partidos importantes, y luego tendremos tiempo de descanso. Después nos espera una segunda vuelta muy dura. Carlos Bravo va a seguir con su recuperación, pero el resto viajaremos todos. El Peña Deportiva nos va a poner las cosas muy difíciles. Vamos a tener que igualar la intensidad, estar atentos a las segundas jugadas y a las estrategias.

El vasco no ha querido poner por tener que jugar el encuentro de Copa del Rey en un terreno de juego de hierba artificial. “Las normas están para cumplirlas. Si vamos a jugar en el estadio Municipal de Santa Eulalia de Ibiza es porque cumple todos los requisitos. No vamos a poner excusas. Vamos a por todas y con el objetivo de poder ganar”.

Pablo Larrea e Isi no podrán jugar el partido de Liga del domingo ante el Almería, por lo cual no es decartable que Bolo los utilice este jueves en la primera eliminatoria de la Copa del Rey en tierras ibicencas. De todas formas, se prevé que el míster de los bercianos apueste en la Copa por un once con los jugadores que menos minutos han tenido.