Bolo: “Son tres puntos importantes para tener tranquilidad y confianza en el trabajo que estamos realizando”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado muy contento tras la victoria de su equipo 1-0 en El Toralín, ante el CD Tenerife. “Son tres puntos importantes para tener tranquilidad y confianza en el trabajo que estamos realizando. Hemos hecho un gran desgaste ante un gran rival. Teníamos muy claro que iba a ser un encuentro difícil. Me voy contento por el esfuerzo y especialmente por el resultado”.

“Salimos al partido con algunas dudas, pero supimos rehacernos y con el gol todo fue más fácil. En la recta final de la primera parte tuvimos ocasiones muy claras para poder marcar el segundo. En el segundo periodo hemos sufrido a pesar de que no ellos han tenido apenas ocasiones claras. Caro ha parado un penalti y han tenido otra opción al poste. En la parcela defensiva hemos estado muy bien, pero lo que nos faltó fue un poco de tranquilidad para poder cerrar el encuentro. Creo que hemos aprendido de errores pasados. Está claro que en esta categoría es vital no encajar goles porque la igualdad es la nota predominante".

El vasco ha puesto de relieve la calidad de Pablo Valcarce que fue el autor del tanto de la victoria berciana. “Sabemos perfectamente la calidad y el gol que tiene Pablo. Es un futbolista que puede jugar en varias posiciones, pero cuando está arriba provoca mucho peligro. Vive un gran momento, ha cogido una buena racha y espero que la aproveche. No me quiero olvidar que el gol viene de una gran jugada de Curro y Yuri. Son dos jugadores de mucha calidad y pueden hacer ese tipo de cosas. Fue un jugadón y el pase fue perfecto para que Pablo no perdonase, que estaba en el sitio perfecto para marcar”.