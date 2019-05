Bolo: "Solo nos tenemos que centrar en nuestro partido"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano, antes del encuentro de este domingo a las 12:00 de la mañana, en Barreiro ante el Celta B.

Los bercianos tienen las bajas de Yuri, Yac, Joaquín y Jorge García que se ha lesionado en estas últimas horas. También es baja, en este caso por sanción, el lateral izquierdo, José Antonio Ríos Reina.

“La baja de Jorge García es una pena porque nos hace cambiar de planes pero tengo confianza total en toda la plantilla. Es una pena porque Jorge hizo un buen partido el pasado fin de semana. Teníamos idea de poder contar con el tras la baja que tenemos en el lateral derecho de José Antonio Ríos Reina, aunque tenemos alternativas. Tienen posibilidades varios jugadores. Hay futbolistas de sobra para cubrir las bajas". Ahí puede jugar Isi, Zabaco o Matthieu”

El vasco tiene claro que el equipo debe de ir a por los tres puntos, sin pensar lo que pueda ocurrir en otros partidos de la jornada. “Hay que ir a por los tres puntos, y si luego los resultados de los rivales nos sirven para asegurar ya el playoff, perfecto, pero no nos vamos a salir de la línea”.

Sobre el Celta B. “Va a ser un partido difícil ante un filial que hace las cosas muy bien y que quiere cerrar ya la permanencia. En las últimas jornadas han conseguido muy buenos resultados por lo cual no creo que vayan a tener muchos apuros”.

También se refirió al lesionado Yuri y jugador importante en la plantilla blanquiazul. Espera poder contar con el en próximas jornadas. “Confío plenamente en él y le he dicho que si no está al cien por cien es mejor no arriesgar, porque lo vamos a necesitar. Sin Yuri otros jugadores han dado un paso adelante, han demostrado que tienen hambre y ganas de seguir creciendo”.

Cabe recordar que la Ponferradina llega a esta jornada en la segunda posición de la clasificación con 62 puntos. Por su parte, el Celta B ocupa la posición once con 45 puntos.