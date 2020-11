Bolo: “Siempre que consigues los tres puntos saben muy bien, pero más si vienes de una mala racha”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado muy contento con la victoria de su equipo 0-1 en tierras madrileñas, en el estadio de Santo Domingo, ante el Alcorcón. “Hemos hecho un partido muy serio y seguro que a mucha gente no le habrá gustado, pero me voy contento con la implicación y las ganas que le han puesto mis jugadores. Otras veces me siento aquí a decir que hemos jugado muy bien y nos hemos ido de vacío. Nosotros lo que queremos son los tres puntos”.

De esta manera, los bercianos rompen la racha negativa de tres partidos consecutivos perdidos. “Siempre que consigues los tres puntos saben muy bien, pero más si vienes de una semana muy mala como la que hemos pasado. Teníamos ganas de romper esta racha negativa de resultados y lo hemos conseguido. Queríamos cuanto antes darle la vuelta a la situación”.

También se refirió a la circunstancia de que el equipo esta mejor y sacando más puntos fuera de casa. “Todos los equipos echamos en falta a nuestras aficiones. Nosotros la echamos mucho en falta porque nuestra afición nos levanta en El Toralín cuando las cosas van mal y ahora nos está costando más sacar los puntos en casa”.

Ahora los bercianos deben pensar ya en la próxima jornada que está a la vuelta de la esquina. Los blanquiazules juegan este domingo, 8 de noviembre a las 18:15 horas, la jornada 11 de LaLiga SmartBank, en tierras baleares, en el estadio de Son Moix, ante el Mallorca. Se espera que puedan recuperar al centrocampista Óscar Sielva aunque pierden a Pablo Valcarce.