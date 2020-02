Bolo: "No sabemos qué Albacete nos podemos encontrar tras el cambio de entrenador"

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la jornada 27 de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los deportivistas juegan este domingo a las 12.00 horas en el estadio Carlos Belmonete ante el Albacete. El arbitraje correrá a cargo de Saúl Ais Reig del Colegio Valenciano.

El míster vasco ha valorado como han preparado el choque de este domingo, tras el cambio de entrenador en el rival de este fin de semana, el Albacete. Cabe recordar que fue destituido Ramís y ha llegado al banquillo Lucas Alcaraz, un entrenador experimentado en la categoría. “No es la primera vez que hemos tenido la mala suerte de que un rival cambia de entrenador justo antes de jugar con nosotros. No sabemos qué Albacete nos podemos encontrar. Sabemos cómo es Lucas y cómo trabaja. Suponemos que intentará dar su toque personal al equipo. Esta circunstancia hace más complicado preparar el encuentro, porque teníamos todo previsto para ese partido con Ramís como entrenador. De todas formas me quiero centrar en mi equipo. Si hacemos las cosas bien tenemos muchas posibilidades de poder conseguir el triunfo”.

El vasco no ha querido adelantar si repetirá el once que puso en liza en la victoria 3-1 ante el Huesca, el pasado fin de semana. “Hay que ver también el trabajo durante la semana y no todos los partidos son iguales. Nos gusta valorar todo antes de tomar decisiones y esta semana no va a ser diferente”.

Además ha destacado que son importantes los partidos que tiene el equipo en estas próximas jornadas. “Vienen partidos muy importantes, pero ahora solo nos centramos en ganar al Albacete. Es un rival que no atraviesa el mejor momento, aunque no va a ser fácil poder conseguir los tres puntos. Estarán muy motivados con la llegada de Lucas Alcaraz al banquillo. Ganando nos podríamos acercar más a nuestro objetivo. Cuanto antes consigamos la permanencia muchos mejor para poder pensar en otra cosas”.

Reseñar que Bolo tiene a toda a la plantilla a su disposición. “Están disponibles todos los jugadores y con ganas después de una buena semana. La victoria 3-1 ante el Huesca nos ha venido muy bien”.

Por último se ha referido al pase del Mirandés, equipo de esta competición (LaLigaSmartBank), a las semifinales de la Copa del Rey. “Hay que reconocer el valor de lo que está haciendo el Mirándes en la competición copera. Esto demuestra que siendo humildes y con trabajo se pueden hacer muchas cosas”.