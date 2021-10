Bolo: “No podemos perder nuestra esencia”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la decimotercera jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este sábado a las 21.00 horas en tierras murcianas, en el estadio Cartagonova, ante el Cartagena.

“Intentaremos que en estos dos partidos jueguen muchos jugadores. Esto es muy largo y necesitamos a todos”. El Cartagena ha dado un paso adelante muy importante y está haciendo muy buen fútbol. No podemos cometer errores, porque tiene jugadores con mucha experiencia que los van a aprovechar. No podemos perder nuestra esencia y lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora mismo. Estamos mejorando muchas cosas, pero no podemos perder otras”.