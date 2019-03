Bolo: "Las dinámicas ahora sirven de poco, cada partido es lo importante”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha comparecido en la sala de prensa de El Toralín, para analizar el choque que tiene el equipo berciano en tierras canarias ante el Las Palmas Atlético. El partido tendrá lugar este domingo a las 13:00 horas, en el campo de hierba artificial del Anexo al Gran Canaria.

Los blanquiazules no podrán contar con el mediocentro, Óscar Sielva, que está sancionado por acumulación de cartulinas amarillas. Además, el míster vasco, ha confirmado que Guille Donoso tras su grave lesión, tendrá que pasar por el quirófano. El club también está valorando poder fichar un recambio, aunque son conscientes que es un mercado muy cerrado.

“Guille Donoso se va a operar. En relación a fichar, siempre estamos atentos a lo que pueda surgir, pero sin urgencia. Tengo plena confianza en la plantilla. Óscar Sileva es un jugador muy importante, pero el que salga hará que no se note su ausencia. No hay excusas. El entreno del miércoles frente al Lugo fue muy positivo y nos vino muy bien. Sabemos de sobra las condiciones de la hierba artificial, por eso no la tocamos esta semana. Las dinámicas ahora sirven de poco, cada partido es lo importante. Jugaremos con dos delanteros. Hemos preparado el partido a conciencia. Se ha entrenado fenomenal esta semana. Sorprende la posición de las Palmas B. En la primera vuelta me pareció un gran equipo. El club ha puesto todo a mi disposición para este desplazamiento”.